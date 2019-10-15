Украина КАРТА На Донбассе бьют запрещенные минометы и орудия БМП - ранен украинский военный

2019-10-15 13:16 165

В зоне ООС на Донбассе за сутки боевики нарушили перемирие 21 раз. По данным штаба, в результате обстрелов ранен один украинский военный.

"В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов: трижды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного и Лебединского - из миномета калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; дважды неподалеку Новогнатовки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Водяного - из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил

В секторе группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов: дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; пять раз неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Золотого - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Хутора Вольный - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.