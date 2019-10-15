Украина КАРТА На Донбассе бьют запрещенные минометы и орудия БМП - ранен украинский военный

2019-10-15 13:16 165

В зоне ООС на Донбассе за сутки боевики нарушили перемирие 21 раз. По данным штаба, в результате обстрелов ранен один украинский военный.

"В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов: трижды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного и Лебединского - из миномета калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; дважды неподалеку Новогнатовки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Водяного - из вооружения БМП-1, станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Пищевика, Лебединского и Опытного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил

В секторе группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов: дважды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов; пять раз неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Золотого - из крупнокалиберных пулеметов; в районе Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Хутора Вольный - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Кабмине допустили, что на Донбасс могут быть введены миротворцы ООН

2019-10-15 14:12 138

Евросоюз утвердил секретный план Киева по завершению войны на Донбассе

2019-10-15 09:40 471

Зеленский назвал Крым и Донбасс шоковой терапией для Украины

2019-10-14 21:45 480

Разведение войск в Золотом сорвано - штаб ООС

2019-10-14 17:30 447

Еще новости в разделе "Украина"

В Нацполиции озвучили печальную статистику по ДТП в Украине

2019-10-15 15:46 36

Премьер Гончарук назвал города, в которых ситуация с отоплением критическая

2019-10-15 14:45 120

КАРТА На Донбассе бьют запрещенные минометы и орудия БМП - ранен украинский военный

2019-10-15 13:16 165

КАРТА Тепло, сухо и солнечно - синоптики прогнозирует продолжение "бабьего лета"

2019-10-15 12:15 189
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Нацполиции озвучили печальную статистику по ДТП в Украине 2019-10-15 15:46 36
Премьер Гончарук назвал города, в которых ситуация с отоплением критическая 2019-10-15 14:45 120
КАРТА На Донбассе бьют запрещенные минометы и орудия БМП - ранен украинский военный 2019-10-15 13:16 165
КАРТА Тепло, сухо и солнечно - синоптики прогнозирует продолжение "бабьего лета" 2019-10-15 12:15 189

Лента

15:46 В Нацполиции озвучили печальную статистику по ДТП в Украине
15:14 Министр экономики уверяет, что проблемы с кредитом МВФ не связаны с Приватбанком
14:45 Премьер Гончарук назвал города, в которых ситуация с отоплением критическая
14:40 Журналист: Зеленский назначил контролировать СБУ бизнес-партнера криминальных авторитетов
14:12 В Кабмине допустили, что на Донбасс могут быть введены миротворцы ООН
13:44 Трамп сообщил курдам, что армия Турции не станет штурмовать город Кобани
КАРТА 13:16 На Донбассе бьют запрещенные минометы и орудия БМП - ранен украинский военный
12:43 Глава МИД Украины озвучил компромиссы по Донбассу и чего Киев ждет от РФ
КАРТА 12:15 Тепло, сухо и солнечно - синоптики прогнозирует продолжение "бабьего лета"
фото 11:42 В Каталонии протестующие остановили поезда и аэропорт Барселоны - полиция открыла огонь