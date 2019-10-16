Украина КАРТА Обострение на Донбассе: погибли двое украинских солдат, еще пятеро ранены

2019-10-16 11:12 285

За минувшие суткина Донбассе погибли двое украинских военных, еще пятеро - получили ранения или травмы.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 20 обстрелов: пять раз вблизи Марьинки - из минометов калибра 82 мм гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды неподалеку Авдеевки - из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберных пулеметов; три раза около Водяного на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды в районе Новогнатовки - из вооружения БМП-1 и гранатометов; около Опытного - из миномета калибра 82 мм; два раза неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды у Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Пищевика - из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; у Лебединского - из станковых противотанковых гранатометов", – сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил .

Кроме того, в зоне ответственности группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов: вблизи Новолуганского - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. 

Два раза неподалеку Луганского - из станковых противотанковых гранатометов, РПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды в районе Золотого - из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; в районе Травневого - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

 

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