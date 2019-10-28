Украина КАРТА Режим прекращения огня на Донбассе снова нарушен - что происходит в зоне ООС

2019-10-28 13:15 57

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 13 раз обстреляли позиции сил ООС. Нарушили режим прекращения огня огнем из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберные пулеметов. Потери среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Как сообщили в Минобороны, в секторе оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела. Неподалеку Березовой – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Лебединского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Водяного – из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 9 обстрелов. Трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, противотанковых, автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского – из крупнокалиберных пулеметов; три раза возле Золотого-4 – из противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Травневого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем; неподалеку Крымского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

 

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