Детали Замом Одесского прокурора стал чиновник с криминальным душком

2019-10-28 19:10 216

Недавно прокурор Одесской области обзавелся новыми замами. Одним из них стал Виталий Сергеевич Заперченко.

Если просмотреть официальный сайт Одесской областной прокуратуры, Виталий Заперченко, сделал довольно быструю и яркую карьеру в рядах органов правопорядка.

«Работу в органах прокуратуры начал в 1994 году в Одесской транспортной прокуратуре Южно-Украинской транспортной прокуратуры Украины. За время работы в органах прокуратуры работал помощником, старшим помощником прокурора, старшим следователем транспортной прокуратуры, старшим следователем и следователем по особо важным делам следственного отдела следственного управления прокуратуры Одесской области, прокурором местной прокуратуры, а также занимал должности заместителя прокурора района и возглавлял прокуратуру района. С октября 2019 - заместитель прокурора Одесской области», - говориться в официальной биографии нового зама прокурора. Однако в этих данных нет ни слова о том, что в те недалекие времена, когда Виталий Заперченко занимал пост прокурора Коминтерновского района Одесской области, активисты района проводили акции под зданием Одесской областной прокуратуры, требуя отставки Зеперченко. Причиной митинга, по словам активистов, было то, что прокурор занимается незаконной коммерческой деятельностью и «крышует» бандитов. Также имеются сведенья о том, что Виталий Сергеевич в 2014 году покрывал бандитов, которые выкапывали медный кабель на фермерских полях. Под землей находились коммуникации, соединяющие два аэродрома. В итоге местные жители сами задержали правонарушителей, так как сотрудники правоохранительных органов никак не реагировали.

Еще в «активе» нового зама областного прокурора ДТП со смертельным исходом. 30 ноября 2013 года около 17:35 водитель Чумак Сергей Иванович, управляя автомобилем KIA Sorento, г.н. ВН0092ЕІ, на автодороге Одесса —Мелитополь, сбил мужчину-пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Иными словами, пешеход не выскочил незаметно, а был издалека виден на дороге. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Однако, как оказалось позже, данным автомобилем управлял не Чумак, а на тот момент — прокурор Коминтерновской прокуратуры Заперченко, в связи с чем руководством областной прокуратуры было принято решение скрыть этот факт. Примечательно, что в качестве «виновного» Заперченко подставил своего будущего зятя. И это дело со временем замяли.

Это лишь несколько эпизодов «боевого прошлого» нового заместителя прокурора Одесской области. Интересно, по каким принципам шел отбор новых – старых сотрудников в прокуратуру региона?