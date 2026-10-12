Світ У Польщі попередили замах на прем'єр-міністра Дональда Туска та кількох інших урядовців

2026-10-12 11:34

Поліція Польщі отримала інформацію про підготовку до ймовірного замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та кількох інших урядовців, зокрема міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша. Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Кароліна Галєцька.

Згодом чільник МВС Марцін Кервінський та координатор спецслужб Томаш Семоняк розпорядилися вжити необхідних заходів.

11 жовтня у Центрі антитерористичної безпеки Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) відбулася нарада за участю представників поліції, Служби державної охорони, яка відповідає за безпеку високопосадовців, та самого Агентства внутрішньої безпеки.

Влада поки не розголошує джерело інформації, як і те, хто може стояти за ймовірною загрозою та наскільки достовірною вважають отримані дані.

Раніше Туск заявив, що країна має бути готовою до будь-якого сценарію через загрозу зі сходу. Він висловив переконання, що безпека країни залежить від сили армії, ефективності держави та єдності суспільства.

"Загроза зі сходу безпосередньо стосується Польщі, тому ми маємо бути готові до будь-якого сценарію", - наголосив прем’єр.