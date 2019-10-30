Детали Проверьте свою квартиру: вот эти вещи в доме притягивают болезни и неудачи

2019-10-30 22:00 105

Современные эзотерики говорят, что если мы будем внимательно относиться к предметам, которые нас окружают, то сможем изменить свою жизнь в лучшую сторону. Возможно после того, как вы избавитесь от определенних вещей, то дорогу в ваш дом забудут болезни и несчастья и все в жизни станет еще лучше, пишут belnovosti.

Сомнительные подарки. Иногда бывают такие ситуации, когда нам приходится принимать подарки от людей, которые нам неприятны. С этим ничего не поделаешь. Вот только после того, как праздник завершится, не стоит спешить ставит презент на полку. Рекомендуется омыть его святой водою, или вообще избавиться.

Разбитая посуда. Если Вы все еще пьете из треснувшей чашки, то немедленно отправьте ее на помойку. Во-первых, считается, что сломанные и разбитые предметы приносят финансовые потери, а во-вторых, это небезопасно с медицинской точки зрения: на сколах и трещинах скапливается огромное количество бактерий, которые не способно уничтожить ни одно моющее средство. Если вы не хотите себя чувствовать разбитым и несчастным человеком, то необходимо избавляться от таких вещей регулярно.

Изображения слонов и их фигурки с опущенным хоботом. Эти крупные животные всегда считались символом мудрости, тому же они символизируют долголетие и достаток. Если вам нравится собирать подобные таких слоников, то необходимо отдавать свое предпочтение тем, у которых гордо поднят хобот, а вот от слоников с опущенным хоботом лучше избавляться.

Разбитые стекла. Зеркало издавна наделяли способностью накапливать отрицательную энергию, именно поэтому даже наши далекие предки боялись одного вида его осколков. Считалось, что разбитое зеркало может привлечь в дом всевозможные беды и нищету. Именно поэтому во все времена запрещалось смотреть в треснувшее зеркало или его осколки и даже рассказывать кому-либо о таком неприятном происшествии. Разбитое зеркало рекомендовалось прикрыть бумагой или тряпкой, затем промыть под струей воды (конечно, чтобы смыть "плохую" энергию) и только потом выбросить.

Домашние тапочки с дырками. Такие тапочки могут стать источником различных болезней. Если вы станете ходить по дому в такой обуви, то ваш организм ослабнет. А это приведёт к тому, что он станет подвержен к различным заболеваниям. Так, домашняя обувь всегда должна быть чистой и комфортной. Также не следует хранить в доме порванную, негодную одежду. Всегда оценивайте старую обувь и одежду по принципу: будете ли вы ее еще носить. Если не будете - выбрасывайте.

Есть люди, которые скептически относят ко всему этому. Однако это не просто слова, с поколения в поколение, переходят нам подобные жизненные мудрости. И если бы все это было неправдой, то люди бы давно перестали в это верить.