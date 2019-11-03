Детали Кому опасно пить чай из пакетиков

2019-11-03 10:30 282

 

Многие люди отдают предпочтение чаю из пакетиков. Это удобно, не затратно и выгодно по массе причин. Однако, медики уверяют, что такой чай опасен и может нанести вред нашему организму. Ученые провели исследования и выяснили, что кружка такого напитка засоряет организм полимерными частицами.

Так, заваренный с помощью пакетика чай из пластиковой сетки, содержит около 11,6 млрд микрочастиц и более трех млрд наночастиц найлона и полиэтилентерефталата. Выпивая всего одну кружку горячего чая, мы засоряем свой организм полимерными частицами, количество которых может достигать 16 микрограммов.

По словам специалистов, при температуре выше 40 градусов Цельсия пригодные для упаковки пищевых продуктов полимерные материалы могут выделять токсичные вещества и разлагаться.

Во время эксперимента исследователи поместили пустые пакетики от чая на пять минут в горячую воду, после чего проанализировали сухой остаток электронным микроскопом на наличие частиц пластика. Выяснилось, что микро и наночастицы попадают в воду и как живые организмы развиваются в растворах.

Выяснилось, что в зависимости от образца в воду перепадало от 7,8 до 21,4 млрд частиц пластика. В среднем в организм с такой кружки чая попадает около 2,3 млн микрочастиц и 14,7 млрд субмикронных частиц, из которых примерно 3,1 млрд за размером менее ста нанометров.

В холодной воде ученые насчитали в 300 раз меньше вредных частиц.

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