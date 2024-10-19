Жизнь В Украине повысят пенсии: кому и когда

2024-10-19 11:30

Чиновница также в очередной раз анонсировала пенсионную реформу.

Уже в 2025-м украинцев ждет два этапа повышения пенсий: индексация, которая состоится в марте, и повышение размера выплат для некоторых пенсионеров летом. Впрочем, увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательство.

Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона.

"На индексацию хватит несмотря на то, что бюджетный трансферт уменьшен из государственных средств… У нас есть деньги на индексацию. Мы ее планируем", — сказала она.

По ее словам, сейчас наблюдается положительная тенденция к увеличению уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Его министерша призывает платить "по-белому", потому что уплата ЕСВ распределяется между пенсионерами и позволяет увеличивать их выплаты.

Также Жолнович анонсировала пенсионную реформу, которую должна принять ВРУ. Повышение

"Планируем еще поднять летом пенсию, перечислив ее с учетом пенсионной реформы, которую сейчас дорабатываем", — сообщила она.

По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию. "Они все получат увеличение. Это будет зависеть от их размера ЕСВ, который они платили, их стажа", — рассказала Жолнович.

Министр также отметила, что большие пенсии не будут урезать: "Никому ничего не уменьшат. Те, кто имеют большие пенсии, получат на своем уровне, мы не можем уменьшать".

Как сообщалось, в октябре не все пенсионеры получат выплаты. Ограничения коснутся лиц, имеющих статус ВПЛ, который они получили до 24 февраля 2024, а идентификацию не прошли.