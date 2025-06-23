Мир Єменські хусити офіційно заявили про вступ у війну на Близькому Сході

2025-06-23 11:33

Єменські хусити заявили про вступ у війну на Близькому Сході та анонсували атаки в Червоному морі, якщо Сполучені Штати втрутяться в конфлікт з Іраном. Відповідну заяву опублікували Збройні сили Ємену в соцмережі Х.

"Ємен офіційно вступить у війну, тримайте свої кораблі подалі від наших територіальних вод", – йдеться в повідомленні.

Ця заява стала прямим попередженням на адресу Вашингтона.

Нагадаємо, вночі 22 червня американські ВПС завдали ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані, включно з Фордо. Пізніше було опубліковане відео, де було видно стовп диму над ядерним об’єктом Фордо.

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Єменські хусити офіційно заявили про вступ у війну на Близькому Сході 2025-06-23 11:33
Повідомлення про розрив між Кеті Перрі та Орландо Блумом отримали підтвердження 2025-06-21 14:36
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