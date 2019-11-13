Украина КАРТА На Донбассе зафиксировано 15 обстрелов, ранены двое украинских солдат

2019-11-13 13:44 195

За минувшие сутки на Донбассе боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных и не применяли оружие запрещенных калибров. Двое украинских военных ранены.

Как сообщает штаб ООС, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 9 раз нарушили "режим тишины".

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Песков; со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия - возле Верхнеторецкого; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Славного, Березового и Красногоровки; из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Марьинки; с СПГ и подствольных гранатометов - около Тарамчука; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Пищевика.

В секторе "Север" боевики 6 раз нарушили "режим тишины". Из подствольных гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Хутора Вольного; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Южного; с СПГ и автоматических гранатометов - в районе Золотого; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Луганского; из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Троицкого.

 

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