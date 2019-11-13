24-30 листопада - фінал Другого всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА

Протягом останнього тижня листопада у Києві на різних театральних майданчиках будуть показані 12 кращих вистав 2018 року. Саме з цієї дюжини міжнародне журі визначить переможців в 6 загальних та 6 індивідуальних номінаціях. Хто саме і за що отримає український театральний Оскар, стане відомо під час Церемонії нагородження 30 листопада в Національному театрі ім. Івана Франка.
«ГРА» («GRA» («Great Real Art»)) була заснована Національною спілкою театральних діячів України минулоріч. Проект реалізовується за підтримки Міністерства культури України та Департаменту культури КМДА. Фестиваль-премія має встановлені етапи і правила.
«GRA» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Друга ГРА стартувала на початку поточного року і зібрала до розгляду прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2018 р. Заявки надходили з різних регіонів України від різних за формою власності і форматом роботи театральних колективів.
Далі Експертна Рада фестивалю (складається з відомих і компетентних театральних критиків, театро- і музикознавців) з 84-х заявників обрала 30 кращих. Саме вони потрапили до лонг-листа і продовжили боротьбу. Протягом березня-червня експерти подорожували містами України і переглядали вистави з лонг-листа наживо. В липні відбулася головна театральна подія літа: організатори фестивалю оприлюднили шорт-лист с 12-ти вистав, які пройшли до фінальної частини.
Оскільки проект, це не лише премія, а й фестиваль, глядачі теж можуть приєднатися до театральної події. Оцінити вистави з шорт-листа пропонується протягом останнього тижня листопада, придбавши квитки на бажані постановки.
Фінальний етап стартує 24 листопада. О 16:00 в Київському театрі на Подолі відбудеться урочисте відкриття фестивалю-премії. Оцінювати вистави-номінанти та визначати переможців буде міжнародне журі: журналіст, музикознавець і музикант Дітер Топп (голова журі, Кельн, Німеччина); історик, педагог та громадський діяч Адам Бала (Варшава, Польща); генеральна директорка Національного театру "Іон Дачіан" в Бухаресті Б’янка Іонеску-Балло (Румунія); драматург, публіцист, театральний критик Томас Ірмер (Берлін, Німеччина); театральна критикиня, перекладачка, драматургиня Жанна Лашкевич (Мінськ, Білорусь).
Цьогоріч лауреати будуть визначатися у шести загальних номінаціях: За найкращу драматичну виставу; …виставу для дітей; …музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу; …хореографічну/балетну/пластичну виставу; ….виставу камерної сцени (до 150 глядачів); ….пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних / мистецьких жанрів) та шести індивідуальних: За найкращу жіночу роль; …чоловічу роль; …режисерську роботу; …сценографію; …хореографію; …музичне рішення вистави.
У підсумку найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар буде нагороджено Дипломом лауреата та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проекту.
Для ЗМІ
24-те листопада – урочисте відкриття фестивалю-премії ГРА
Місце: Київський академічний театр на Подолі (Андріївський узвіз, 20)
Час: 16:00
30-те листопада – Церемонія нагородження переможців за участю організаторів, членів міжнародного журі, відомих українських режисерів, акторів, діячів культури
Місце: Національний драматичний театр ім. Івана Франка (площа І. Франка, 3)
Час: 18:00 – прес-конференція, 19:00 – Церемонія
Акредитація на всі події фестивалю-премії ГРА – 096-629-25-18
ШОРТ-ЛИСТ ІІ Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії «ГРА»
Номінація «За найкращу драматичну виставу»:
ГО «Інститут дослідження театру «Шостий поверх» – «Погані дороги»;
Номінація «За найкращу виставу камерної сцени»:
Номінація «За найкращу виставу для дітей»:
Номінація «За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу»:
Номінація «За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу»:
Номінація «За найкращу пошуково-експериментальну виставу»:
Офіційне промо Другого всеукраїнського фестивалю-премії ГРА
Прес-служба фестивалю