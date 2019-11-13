Детали 24-30 листопада - фінал Другого всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА

2019-11-13 14:53 132

Протягом останнього тижня листопада у Києві на різних театральних майданчиках будуть показані 12 кращих вистав 2018 року. Саме з цієї дюжини міжнародне журі визначить переможців в 6 загальних та 6 індивідуальних номінаціях. Хто саме і за що отримає український театральний Оскар, стане відомо під час Церемонії нагородження 30 листопада в Національному театрі ім. Івана Франка.

«ГРА» («GRA» («Great Real Art»)) була заснована Національною спілкою театральних діячів України минулоріч. Проект реалізовується за підтримки Міністерства культури України та Департаменту культури КМДА. Фестиваль-премія має встановлені етапи і правила.

«GRA» проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Друга ГРА стартувала на початку поточного року і зібрала до розгляду прем’єри, що вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2018 р. Заявки надходили з різних регіонів України від різних за формою власності і форматом роботи театральних колективів.

Далі Експертна Рада фестивалю (складається з відомих і компетентних театральних критиків, театро- і музикознавців) з 84-х заявників обрала 30 кращих. Саме вони потрапили до лонг-листа і продовжили боротьбу. Протягом березня-червня експерти подорожували містами України і переглядали вистави з лонг-листа наживо. В липні відбулася головна театральна подія літа: організатори фестивалю оприлюднили шорт-лист с 12-ти вистав, які пройшли до фінальної частини.

Оскільки проект, це не лише премія, а й фестиваль, глядачі теж можуть приєднатися до театральної події. Оцінити вистави з шорт-листа пропонується протягом останнього тижня листопада, придбавши квитки на бажані постановки.

Фінальний етап стартує 24 листопада. О 16:00 в Київському театрі на Подолі відбудеться урочисте відкриття фестивалю-премії. Оцінювати вистави-номінанти та визначати переможців буде міжнародне журі: журналіст, музикознавець і музикант Дітер Топп (голова журі, Кельн, Німеччина); історик, педагог та громадський діяч Адам Бала (Варшава, Польща); генеральна директорка Національного театру "Іон Дачіан" в Бухаресті Б’янка Іонеску-Балло (Румунія); драматург, публіцист, театральний критик Томас Ірмер (Берлін, Німеччина); театральна критикиня, перекладачка, драматургиня Жанна Лашкевич (Мінськ, Білорусь).

Цьогоріч лауреати будуть визначатися у шести загальних номінаціях: За найкращу драматичну виставу; …виставу для дітей; …музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу; …хореографічну/балетну/пластичну виставу; ….виставу камерної сцени (до 150 глядачів); ….пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних / мистецьких жанрів) та шести індивідуальних: За найкращу жіночу роль; …чоловічу роль; …режисерську роботу; …сценографію; …хореографію; …музичне рішення вистави.

У підсумку найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар буде нагороджено Дипломом лауреата та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проекту.

Для ЗМІ

24-те листопада – урочисте відкриття фестивалю-премії ГРА

Місце: Київський академічний театр на Подолі (Андріївський узвіз, 20)

Час: 16:00

30-те листопада – Церемонія нагородження переможців за участю організаторів, членів міжнародного журі, відомих українських режисерів, акторів, діячів культури

Місце: Національний драматичний театр ім. Івана Франка (площа І. Франка, 3)

Час: 18:00 – прес-конференція, 19:00 – Церемонія

Акредитація на всі події фестивалю-премії ГРА – 096-629-25-18

ШОРТ-ЛИСТ ІІ Всеукраїнського театрального Фестивалю-Премії «ГРА»

Номінація «За найкращу драматичну виставу»:

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра,

ГО «Інститут дослідження театру «Шостий поверх» – «Погані дороги»;

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – «Коріолан»;

Номінація «За найкращу виставу камерної сцени»:

Київський академічний театр на Печерську, ГО «АРС МАГНА» – «Бог різанини»; Київський академічний театр «Золоті ворота» – «Фрекен Юлія»;

Номінація «За найкращу виставу для дітей»:

Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва – «Король Дроздобород»; Рівненський академічний обласний театр ляльок – «Пливе човен, казок повен».

Номінація «За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу»:

Київський національний академічний театр оперети – «Скрипаль на даху»; Одеський національний академічний театр опери та балету – «Орфей і Еврідіка».

Номінація «За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу»:

Академічний театр «Київ Модерн-балет» – «Спляча красуня»; Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької – «Правда під маскою»: «Пульчинелла», «Весна священна»;

Номінація «За найкращу пошуково-експериментальну виставу»:

Київський академічний театр на Печерську – «Світ у горіховій шкаралупі»; Одеський академічний обласний театр ляльок – «Баби Бабеля»;

Офіційне промо Другого всеукраїнського фестивалю-премії ГРА

Прес-служба фестивалю