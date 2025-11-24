Політика Марко Рубіо заявив, що встановлений Трампом термін, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є гнучким

2025-11-24 16:44

Встановлений американським президентом Дональдом Трампом термін до четверга, 27 листопада, протягом якого Україна має прийняти мирну пропозицію США, є "гнучким". Про це за підсумками першого дня переговорів у Женеві заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає CNN.

За його словами, кінцева дата - 27 листопада наразі є "нестабільною". США прагнуть дотриматися цієї дати, але головне завершити процес якнайшвидше.

"Ми дійсно просунулися вперед і дуже оптимістично налаштовані щодо того, що угоду буде досягнуто найближчим часом: чи то середа, чи четвер, чи наступний понеділок. Головне, щоб це сталося швидше, бо життя людей під загрозою", - заявив Рубіо.



Держсекретар США підкреслив, що гарантії безпеки для України залишаються ключовим елементом мирної пропозиції. Деталі обговорень Рубіо поки що не розкрив.

"Я думаю, що ми всі визнаємо, що для остаточного завершення цієї війни Україні потрібно відчувати себе в безпеці і бути впевненою, що її ніколи більше не буде захоплено або атаковано", - підкреслив він.

Також Рубіо назвав "можливою" телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, під час якої обговорювали б угоду.