Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - новые данные штаба

2019-11-14 11:42 105

За прошедшие сутки сепаратисты 17 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.

Как сообщает штаб ООС, в секторе группировки "Восток" боевики 6 раз нарушили "режим тишины". Из автоматических гранатометов они обстреляли позиции вблизи Невельского; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Славного; из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе Лебединского и Новоселовки; со станковых противотанковых гранатометов - вблизи Новотроицкого; из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - возле Пищевика;

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 11 раз нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Хутора Вольного; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - возле Новолуганского и Луганского; из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Зайцево; из стрелкового оружия и подствольных гранатометов - вблизи Орехового; из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия - возле Новотошковского; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Светлодарска; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Шумов.