Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - новые данные штаба

2019-11-14 11:42 105

За прошедшие сутки сепаратисты 17 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.

Как сообщает штаб ООС, в секторе группировки "Восток" боевики 6 раз нарушили "режим тишины". Из автоматических гранатометов они обстреляли позиции вблизи Невельского; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Славного; из автоматических гранатометов и стрелкового оружия - в районе Лебединского и Новоселовки; со станковых противотанковых гранатометов - вблизи Новотроицкого; из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - возле Пищевика;

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 11 раз нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Хутора Вольного; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - возле Новолуганского и Луганского; из минометов калибра 120 мм, СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Зайцево; из стрелкового оружия и подствольных гранатометов - вблизи Орехового; из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия - возле Новотошковского; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Светлодарска; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Шумов.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА На Донбассе зафиксировано 15 обстрелов, ранены двое украинских солдат

2019-11-13 13:44 339

Франция готова отправить миротворческий контингент на Донбасс

2019-11-13 08:40 507

У Зеленского сообщили о следующем шаге по реинтеграции Донбасса

2019-11-11 20:30 8463

Стала известна точная дата и повестка дня встречи в нормандском формате

2019-11-11 12:15 10836

Еще новости в разделе "Украина"

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - новые данные штаба

2019-11-14 11:42 105

фото Польша передала Украине задержанного ветерана АТО Игоря Мазура

2019-11-14 10:41 144

Перерасчет пенсий в декабре: кто из пенсионеров останется без доплат

2019-11-13 18:30 2559

КАРТА На Донбассе зафиксировано 15 обстрелов, ранены двое украинских солдат

2019-11-13 13:44 339
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - новые данные штаба 2019-11-14 11:42 105
фото Польша передала Украине задержанного ветерана АТО Игоря Мазура 2019-11-14 10:41 144
Перерасчет пенсий в декабре: кто из пенсионеров останется без доплат 2019-11-13 18:30 2559
КАРТА На Донбассе зафиксировано 15 обстрелов, ранены двое украинских солдат 2019-11-13 13:44 339

Лента

12:41 Зеленский подписал закон об аудите безопасности украинских дорог
12:14 В ОБСЕ подтвердили завершение разведения сил на Донбассе в районе Петровского
КАРТА 11:42 Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - новые данные штаба
ОНЛАЙН 11:13 Верховная Рада рассматривает госбюджет на 2020 год - трансляция
фото 10:41 Польша передала Украине задержанного ветерана АТО Игоря Мазура
10:12 Два земельных закона, оборона, бюджет и реестр педофилов - план ВРУ на 14 ноября
09:40 В СБУ назвали небрежным фейком сообщения о слежке за неугодными нардепами
09:11 Внутренний займ: Кабмин взял в долг у граждан 200 млрд гривен и 4 млрд долларов
08:39 Президент Турции Эрдоган лично вернул скандальное письмо Дональду Трампу
08:10 Рынок земли: что именно приняла Рада, как изменят закон ко второму чтению и чего ждать владельцам земельных паев