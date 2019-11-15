Украина КАРТА На Донбассе применили запрещенное оружие, погиб украинский солдат

2019-11-15 11:44 201

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 15 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров. В результате один украинский солдат погиб.

Как сообщает штаб ООС, в секторе группировки "Восток" боевики 8 раз нарушили "режим тишины".

Из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Каменки; из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле Песков; из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Новомихайловки; из стрелкового оружия и автоматических гранатометов - вблизи Широкино и Гнутово; из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - возле Красногоровки.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 7 раз нарушили "режим тишины". Из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов они обстреляли позиции вблизи Желобка; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле Новолуганского и Луганского; из РПГ и крупнокалиберных пулеметов - в районе Майорского; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Новотошковского; из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле Орехового.

 

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КАРТА На Донбассе применили запрещенное оружие, погиб украинский солдат 2019-11-15 11:44 201
Стало известно сколько нелегальных паспортов РФ выдала на оккупированном Донбассе 2019-11-15 08:29 390

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