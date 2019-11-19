Украина КАРТА На Донбассе от вражеского огня снова пострадал украинский военный

2019-11-19 11:42 132

За минувшие сутки сепаратисты 14 раз нарушили режим прекращения огня, применяя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в секторе группировки "Восток" оккупанты совершили 7 обстрелов:

Дважды у Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – из автоматических гранатометов; вблизи Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Талаковки и Гнутово – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Широкино – из стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксированы 7 обстрелов: Неподалеку Крымского – из БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; два раза вблизи Луганского – из станковых и ручных противотанковых гранатометов, и крупнокалиберных пулеметов; дважды у Новотошковского – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Травневого и Гладосово – из гранатометов различных систем.

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