Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса применили запрещенные Минскими протоколами вооружения

2019-11-20 11:42 159

За минувшие сутки на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим перемирия, применяя минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Потери среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Как сообщили в штабе ООС, в секторе группировки "Восток" оккупанты совершили 5 обстрелов: Дважды у Водяного – из минометов калибра 82 мм, вооружений БМП-1, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Старогнатовки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Березового – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; у Гнутово – из автоматических гранатометов.

В зоне оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 6 обстрелов:

Неподалеку Крымского – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Пивденного – из ручных станковых противотанковых гранатометов; у Железного из РПГ; вблизи Луганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Кидрашевской Новой – из стрелкового оружия.

 

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Украина

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