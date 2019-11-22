Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса применили противотанковые ракетные комплексы

2019-11-22 12:14 144

 За минувшие сутки сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня с использованием противотанковых ракетных комплексов. Ранения получили трое военнослужащих ВСУ.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В секторе "Восток" сепаратисты осуществили четыре обстрела: дважды у Водяного - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Невельского - из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В зоне оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано два обстрела: неподалеку Шумов - из противотанкового ракетного комплекса; у Кондрашовки-Новой - с подствольных гранатометов.

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