Детали Экс-нардеп Климов обокрал вкладчиков "Имэксбанка" на 3,3 млрд грн.

2019-11-22 17:15 222

 

На начало ноября 2019 года общий долг неплатежеспособных банков перед НБУ по кредитам рефинансирования составил около 46 млрд грн с учетом процентов. Об этом заявила пресс-служба Нацбанка Украины. В числе крупнейших должников НБУ – одесский банкир, бывший народный депутат Украины и владелец обанкротившегося «Имэксбанка» Леонид Климов. Его долг составил 3,3 млрд грн.

В Нацбанке заявили, что пытаются как-то подействовать на должников, к примеру, в отношении того же Климову было подано 7 исковых заявлений.

Вместе с тем, Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на открытые торги комплекс зданий, которые ранее находились на балансе АО «Имэксбанк». Как отметили в пресс-службе фонда, 8 ноября должны были продать по английской модели аукциона на площадке ProZorro несколько объектов. Так был выставлен комплекс зданий общей площадью 2334,6 м. кв. Также на торги выставили 548 единиц основных средств (в частности: телекоммуникационное оборудование, серверное оборудование, оргтехника, офисная мебель и принадлежности, кондиционеры). Начальная цена лота - 113,69 млн грн. Средства, вырученные в результате аукциона, должны были пойти на погашение кредиторских требований АО «Имэксбанк». Не понятно по какой причине, аукцион не состоялся, как, впрочем, не состоялась и очередная попытка продать стадион «Черноморец». До 26 мая 2020 Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен завершить процедуру ликвидации, которая длится уже 5 лет, с мая 2015 года. Однако, учитывая огромные долги Климова и постоянно срывающиеся аукционы и торги по продаже активов банка, можно сделать смелое предположение, что ликвидация банка завершится без учета продажи активов долника. А значит вкладчики «Имексбанка» останутся ни с чем. Более того, упорно ходят слухи, что Леонид Климов уже решил с ФГВФЛ вопрос «бескровной» ликвидации, по которой он выходит из процедуры с миллионами, исчезнувшими в один прекрасный момент со счетов банка. А вкладчикам на память остаются пустые депозитные счета и карты.

Напомним, «Имэксбанк» основан в 1994 году. На 1 октября 2014 года его крупнейшим акционером являлся Леонид Климов (36,79%). В 2014 году по размеру общих активов «Имэксбанк» занимал 21-е место (11,208 млрд грн) среди 166 украинских банков.

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