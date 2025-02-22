Жизнь Экс-нардепа приговорили к 3 годам тюрьмы за незаконное получение 613 тыс. на аренду жилья в Киеве

2025-02-22 12:29

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и народным депутатом Украины VI-VIII созывов, который в настоящее время занимает руководящий пост в одном из районных советов, сообщает пресс-служба САП.

Согласно соглашению, бывшего нардепа признали виновным в незаконном получении 613 тыс. грн компенсации по найму жилья в столице. Вместе с тем, в рамках соглашения, причиненный в результате неправомерных действий экс-нардепа ущерб возмещен в полном объеме.

"Приговором суда назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти 1 год и штрафом в размере 17 тыс. грн", - сообщают в ведомстве. "Вместе с тем на основании ст. 75 УК Украины суд освободил указанное лицо от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год", - отметили в сообщении.

До вступления приговора в законную силу бывший нардеп обязуется перечислить 1,5 млн грн в поддержку Вооруженных сил Украины (проект UNITED24). Кроме того, на нужды ВСУ будет перечислено 1 млн 3 тыс. грн, которые внесены за упомянутое лицо в качестве залога.

Правоохранители не указывают фамилии экс-нардепа, однако, как сообщили СМИ источники в правоохранительных органах, речь идет о Виталии Барвиненко, бывшем народном депутате Украины VI-VIII созывов, председателе Одесского районного совета.

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