ВОЙНА В Украине СБУ обезвредила в Киеве хакерскую группировку, которая опустошала банковские счета украинцев

2023-07-05 09:35

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали в Киеве преступную организацию, воровавшую деньги с банковских счетов украинцев. Задержаны 12 участников группировки, сообщает СБУ.

Задокументировано, что только в одном из эпизодов они украли более 10 млн гривен с депозитного счета столичного нотариуса. Эти деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц и предназначались для выплат пострадавшим вкладчикам ликвидированных банков.

По данным следствия, злоумышленники создали вредоносное ПО, которое давало им доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков.

Искать потенциальных "жертв" помогали сообщники, работавшие в разных финучреждениях Киева. Через них фигуранты получали персональные данные жителей столицы, открывавших депозитные счета в банке.

Затем киберпреступники посылали фишинговое сообщение на электронную почту вкладчика, которое маскировали под "обновление услуги банкинга" от администрации финучреждения. Таким образом злоумышленники получали логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

Во время обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов были обнаружены компьютерная техника, банковские карты и сим-карты мобильных операторов с доказательствами незаконной деятельности, а также оптовая партия каннабиса почти на 8 млн гривен.