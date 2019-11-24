Украина В ПриватБанке пытались скрыть, что глава правления перенес инфаркт

2019-11-24 12:00 228

23 ноября стало известно, что глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл попал в больницу. Нардеп Александр Дубинский сообщил, что Крумханзл попал в реанимацию с инфарктом прямо из тренажерного зала.

В ПриватБанке сначала не подтвердили информацию, но затем сообщили, что глава правления все-таки в больнице, но не из-за инфаркта. Об этом в комментарии "УНН" заявил пресс-секретарь Олег Серга.

"Мы не подтверждаем госпитализацию с инфарктом. Господину Крумханзлу была оказана медицинская помощь, но не по диагнозу инфаркт. Он находится сейчас в больнице, в амбулатории. И состояние здоровья нормальное, ничего не угрожает. Это не инфаркт. Это было переутомление", - прокомментировал инцидент Серга.

На вопрос, в больнице какой страны находится глава правления. Серга ответил, что в Украине. Ранее он сообщал, что Крумханзл находится за рубежом.