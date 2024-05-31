Экономика ПриватБанк за второй год войны получил рекордную прибыль в 72,8 млрд

2024-05-31 16:31

За 2023 год ПриватБанк получил рекордную прибыль до налогообложения в 72,8 млрд грн и выплатил государству 57 млрд грн налога на прибыль и дивидендов. Об этом сообщила пресс-служба государственного финучреждения.

Указано, что сегодня Приватбанк обнародовал интегрированный отчет о результатах деятельности за прошлый год. Согласно ему, госбанк получил чистую прибыль в размере 37,8 млрд грн.

В виде дивидендов и налогов в 2018-2023 годах банк уже вернул государству почти 180 млрд грн.

ПриватБанк увеличил кредитный портфель на 39% (17 млрд грн) - до 30 млрд грн.

Депозиты и остатки на счетах физических лиц выросли на 17% - до 397 млрд грн, юридических лиц - также на 17% - до 158 млрд грн.

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