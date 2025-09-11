Спорт Представник Усика розкрив деталі травми боксера, яка стала причиною перенесення обов’язкового захисту

2025-09-11 14:37

Сергій Лапін, керівник команди абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував рішення WBO про перенесення обов’язкового захисту.

Представник українського боксера також відповів на питання щодо його травми.

"Ми дякуємо WBO за уважне розгляд справи та наших аргументів.

19 липня 2025 року Олександр Усик втретє за 14 місяців провів титульний бій і знову став абсолютним чемпіоном світу. Ці перемоги дісталися ціною величезної дисципліни, самовіддачі та виснажливих таборів - перший із яких тривав майже дев'ять місяців через перенесення дати бою. Таке навантаження вимагає правильної та досить тривалої реабілітації.

Усику не призначено постільний режим, йому дозволено участь у благодійних спортивних активностях та помірне фізичне навантаження. Але очевидно, що танці чи участь в івентах - це зовсім не те саме, що тримісячна підготовка до титульного бою.

Олександр заслужив на відновлення. І після нього вболівальники знову побачать його на рингу - готовим до нових великих боїв. Зараз наша команда розглядає нові можливості та нову цікаву локацію для організації бою за звання абсолютного чемпіона світу.

А поки бажаємо успіху Джозефу Паркеру та Фабіо Вордлі - нехай переможе найсильніший", - цитує Лапіна Ready to Fight.