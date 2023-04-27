Мир Центр по борьбе с дезинформацией Турции опроверг сообщение об инфаркте Эрдогана

2023-04-27 23:02

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг информацию о том, что он перенес инфаркт и был госпитализирован.

Об этом сообщает Нurriyet.

Вице-президент Турции также Фуат Октай заявил, что у главы государства легкая простуда и оценил его состояние как очень хорошее.

"Утверждения о том, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ и он был госпитализирован, не соответствуют действительности. Президент примет участие в церемонии первой загрузки топлива на АЭС "Аккую", которая состоится завтра, посредством прямого включения", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией.

Ранее мы сообщали, что вчера утром, 26 апреля, турецкому президенту стало плохо во время прямого эфира.

Позже стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отменил предвыборные митинги. После инцидента в социальных сетях начали утверждать, что у президента Эрдогана случился сердечный приступ.