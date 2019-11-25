Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе - свежие данные штаба

2019-11-25 10:42 201

С начала суток на Донбассе боевики 7 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.

Как сообщает штаб ООС, в секторе "Восток" боевики 6 раз нарушили "режим тишины". Из крупнокалиберных пулеметов они обстреляли позиции вблизи Тарамчука и Березового; из минометов калибра 82 мм - у Водяного; из СПГ и крупнокалиберных пулеметов - в районе Красногоровки; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - вблизи Марьинки.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции вблизи Луганского, применив станковые противотанковые гранатометы, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

 

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