Украина В Украине введут электронные трудовые книжки: Кабмин поддержал проект

2019-11-27 22:00 90

Кабинет министров Украины сегодня на заседании поддержал инициативу Минсоцполитики ввести в Украине электронные трудовые книжки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр соцполитики Украины Юлия Соколовская.

"Сегодня правительство поддержало инициативу Минсоцполитики относительно электронных трудовых книжек. Теперь появляется возможность того, что бумажная трудовая книжка перестанет быть документом строгой отчетности и отойдет в прошлое", - написала министр.

По ее словам, работники не должны будут собирать кучу справок для подтверждения трудового стажа, если потеряли книжку, а пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически без лишней бюрократии.

"Это позволит каждому в несколько кликов с помощью электронной подписи получить выписку в электронном кабинете Пенсионного фонда и не бояться потерять трудовую книжку. Работники будут уверены, что сведения всегда надежно защищены, а недобросовестный работодатель их не искривит. Когда наступит время оформить пенсионные выплаты - это будет легко и без хлопот относительно сбора подтверждающих документов - все данные уже будет знать Пенсионный фонд. Работодатели не будут нагружены лишним кадровым учетом и иметь всегда достоверную информацию о своих работниках", - отметила Соколовская.

Кроме того, никто не будет запрещать продолжать дублировать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге.

"Для окончательного воплощения этих изменений нужна поддержка народных депутатов, которые будут голосовать за соответствующий законопроект. Просим Верховную Раду поддержать", - указала министр.

Ранее сообщалось, что министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет намерен в течение 6-9 месяцев "истреблять" бумажные процессы в сфере HR в госорганах.