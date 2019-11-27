Украина В Украине введут электронные трудовые книжки: Кабмин поддержал проект

2019-11-27 22:00 90

 

Кабинет министров Украины сегодня на заседании поддержал инициативу Минсоцполитики ввести в Украине электронные трудовые книжки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр соцполитики Украины Юлия Соколовская.

"Сегодня правительство поддержало инициативу Минсоцполитики относительно электронных трудовых книжек. Теперь появляется возможность того, что бумажная трудовая книжка перестанет быть документом строгой отчетности и отойдет в прошлое", - написала министр.

По ее словам, работники не должны будут собирать кучу справок для подтверждения трудового стажа, если потеряли книжку, а пенсии и социальные выплаты постепенно станут назначаться автоматически без лишней бюрократии.

"Это позволит каждому в несколько кликов с помощью электронной подписи получить выписку в электронном кабинете Пенсионного фонда и не бояться потерять трудовую книжку. Работники будут уверены, что сведения всегда надежно защищены, а недобросовестный работодатель их не искривит. Когда наступит время оформить пенсионные выплаты - это будет легко и без хлопот относительно сбора подтверждающих документов - все данные уже будет знать Пенсионный фонд. Работодатели не будут нагружены лишним кадровым учетом и иметь всегда достоверную информацию о своих работниках", - отметила Соколовская.

Кроме того, никто не будет запрещать продолжать дублировать сведения о своей трудовой деятельности на бумаге.

"Для окончательного воплощения этих изменений нужна поддержка народных депутатов, которые будут голосовать за соответствующий законопроект. Просим Верховную Раду поддержать", - указала министр.

Ранее сообщалось, что министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет намерен в течение 6-9 месяцев "истреблять" бумажные процессы в сфере HR в госорганах.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп заявил, что не поручал Джулиани искать компромат на Байдена в Украине

2019-11-27 12:44 270

Русскоязычных школ в Украине больше не будет: подробности грандиозных изменений

2019-11-26 20:30 777

КАРТА Прогноз погоды: в Украину пришли холода, ночью температура упадет до - 7°C

2019-11-25 12:43 522

Пенсия в Украине: с Нового года заработают изменения в начислении выплат

2019-11-24 14:00 1956

Еще новости в разделе "Украина"

В Украине введут электронные трудовые книжки: Кабмин поддержал проект

2019-11-27 22:00 90

Стало известно, сколько будут отдыхать украинские дети на зимних каникулах

2019-11-27 21:00 165

Украинским пенсионерам пересчитают пенсии: кому заплатят больше

2019-11-27 19:00 489

Долг за больничные превысил миллиард гривен

2019-11-27 18:00 234
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Украине введут электронные трудовые книжки: Кабмин поддержал проект 2019-11-27 22:00 90
Стало известно, сколько будут отдыхать украинские дети на зимних каникулах 2019-11-27 21:00 165
Украинским пенсионерам пересчитают пенсии: кому заплатят больше 2019-11-27 19:00 489
Долг за больничные превысил миллиард гривен 2019-11-27 18:00 234

Лента

22:00 В Украине введут электронные трудовые книжки: Кабмин поддержал проект
21:30 Доллар ниже 24 гривен: в чем причина и что будет с курсом валюты через неделю
21:00 Стало известно, сколько будут отдыхать украинские дети на зимних каникулах
20:38 Руководство ФГИ подставляет Зеленского теневой приватизацией «Электротяжмаша»
20:30 Туск назвал мирового лидера, кто "молится на распад ЕС": не Путин
20:00 Должны остановить войну: Зеленский сделал важное заявление о встрече с Путиным
19:30 Прокурор рассказал, в чем обвиняют Садового
19:00 Украинским пенсионерам пересчитают пенсии: кому заплатят больше
18:30 Секс-скандал с Клитиной: стало известно об увольнении чиновницы
18:00 Долг за больничные превысил миллиард гривен