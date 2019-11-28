Украина фото В Киеве обнесли офис Национального союза журналистов - забрали деньги и документы

2019-11-28 14:46 132

На Крещатике в Киеве обокрали офис Национального союза журналистов. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Тимоленко в Facebook.

"Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернута на стол, ящики раскрыты. Исчезли ли документы и ценные вещи - еще выясняем", - написал он.

Напомним, офис НСЖУ находится в самом центре украинской стлолицы, на ул. Крещатик, 27а.

 

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