Мир Иран начал смягчать запреты в Интернете: Google Play и WhatsApp уже разблокированы

2024-12-27 14:35

В Иране сняли запрет на использование приложения WhatsApp. Ограничения действовали более двух лет, сообщает The Times of Israel. Также запрет снят с магазина приложений Google Play.

Решение было принято большинством голосов на Высшем совете по информационной безопасности.

Оба сервиса были заблокированы в Иране после того, в стране в сентябре 2022-го вспыхнули протесты из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией морали по обвинению в неправильном ношении хиджаба.

Instagram остается в Иране недоступным, как и Facebook, X (в прошлом Twitter) и YouTube - эти три платформы были запрещены к использованию в 2009 году. Не работают в Исламской Республике и TikTok и Telegram.