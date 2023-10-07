Жизнь Налоговая начала отслеживать незаконную онлайн-торговлю в Instagram и Facebook

2023-10-07 11:30

Государственная налоговая служба обратилась к предпринимателям, которые ведут свой бизнес в социальных сетях, отметив, что постоянно следит за онлайн-продажами украинцев в Instagram и Facebook.

Об этом пишет "Хвиля", ссылаясь на сообщение на сайте Налоговой.

Там предупредили, что магазины в Instagram и Facebook должны официально зарегистрировать свой бизнес. Ведь некоторые ведут свою предпринимательскую деятельность незаконно.

Отмечается, что Налоговая отслеживает продажи онлайн в социальных сетях и других интернет-площадках. При этом в ведомстве не указали, какие механизмы мониторинга для этого используют.

В течение сентября 2023 года территориальные органы Госналоговой службы уже начали устанавливать случаи осуществления хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования.

Кроме того, с 1 октября в Украине ввели новые штрафы для ФЛП и водителей.