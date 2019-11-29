Детали АНОНС 20 грудня у Національній опереті відбудеться ПРЕМ’ЄРА нового проекту «Вертеп. Казки тихої ночі»

2019-11-29 09:10 105

Різдвяна музична лялькова фантазія для всієї родини «Вертеп. Казки тихої ночі» – це захоплива подорож у казковий і таємничий світ давніх обрядів та звичаїв наших предків, пов’язаних з Різдвяними святами.

Отже… 20 грудня у Національній опереті відбудеться ПРЕМ’ЄРА нового проекту - «Вертеп. Казки тихої ночі» - на малій сцені у фойє.

На вас чекатиме святкова забава зі справжнім Різдвяним Вертепом, колядками та щедрівками, знайомство з магічним Дідухом, веселою Маланкою та Козою… А також чудова захоплива історія про народження Різдвяної Зірки.

Автентичні різдвяні колядки та щедрівки у виконанні солістів хору Національної оперети України, витончене та віртуозне звучання української бандури(у виконанні бандуристки Наталії Логощук) - у поєднанні з традиціями найдавнішого українського вертепного театру ляльок- подарують вам відчуття справжнього Різдвяного Свята.

Увага! В залі діє вільна посадка. Для дорослих - на стільчиках, а дітки будуть вільно розміщені на подушках. Тому прохання: взяти змінне взуття.

Вікова категорія 3+

Тривалість казки: 50 хв.

Коли: 20, 22 та 27грудня, а також8,9 та 10 січня.

Де: Національна оперета України

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