Детали У Національній опереті України відбулася прем’єра оперети «Баядера»

2019-12-13 21:16 357

5 грудня, на головній сцені Національної оперети України відбулася прем’єра оперети «Баядера» на музику угорського композитора Імре Кальмана. Сучасну інтерпретацію зворушливої і водночас пристрасної історії кохання індійського принца Раджамі та артистки паризького вар’єте на ім’я Одетта Дарімонд публіка сприйняла із захватом.

Традиційно, перед початком вистави пройшла зустріч творчої групи із журналістами. Режисер-постановник, генеральний директор-художній керівник театру н.а.України Богдан Струтинський зазначив, що оперета – живий жанр, а оживляють його артисти і ті, хто створює виставу для глядачів.

«Робота над постановкою була складною і цікавою, нетиповою. Ми собі дозволили трохи експериментів, висвітлюючи сучасну тему стосунків, кохання і взагалі мистецтва. Змінили лібрето, додали іронії, провели паралелі між минулим і сучасністю, але головне завдання – відокремити гру і реальність», — зауважив Богдан Струтинський.

Постановка здійснена за мотивами лібрето Юліуса Браммера та Альфрема Грюнвальда. Сучасну оригінальну інтерпретацію тексту здійснила Яна Іваницька.

«Якби ми ставили оригінальну п’єсу, то вона б зайняла чотири години на сцені, адже там майже 40 персонажів, багато з яких на сьогодні не актуальні. Їх діалоги і монологи завеликі, а сучасному глядачу потрібна динаміка, тому так повільно, як 100 років тому вже не можна. У мене було 13 варіантів російсько- і україномовних текстів, а 14-та – оригінальна «Баядера». Прийняли рішення взяти найкраще з усіх 14 варіантів, написати своє, адаптувати, осучаснити діалоги, тому вийшов новий варіант «Баядери», — розповіла перекладач, автор віршів Яна Іваницька.

Окрім зміненого лібрето, ввели незвичних персонажів, експериментували з гардеробом (художник з костюмів Ірина Давиденко). Головна новинка прем’єрної оперети – паралель головного сюжету і створення його телеверсії, до якої залучили артистів хору та балету (хормейстер-постановник Сергій Нестерук, балетмейстер-постановник – з.а.України Вадим Прокопенко).

«Баядера» Імре Кальмана – це одна з топових оперет, працювати з такою музикою дуже приємно. Композитором дуже вдало поєднана східна тематика з віденською танцювальною традицією. Незважаючи, що це оперета, дуети солістів, теситура, розгорнуті фінали, інколи навіть наближають виставу до опери. Було дуже цікаво працювати», — зазначив диригент-постановник з.д.м.України Ігор Ярошенко.

Нова постановка Національної оперети зачаровує також оригінальною сценографією, над якою працював художник-постановник з.д.м.України Олександр Білозуб. Він каже, що на створення образів його надихала красива музика Кальмана і романтична історія головних героїв.

«Ми всі у дитинстві дивилися індійські фільми і вірили, що теж колись побачимо цей незвичний таємничий світ. Тому було таке завдання – створити ілюзію чаруючого світу, в який вриваються фріки сучасності, які ламають нашу мрію, нищать усе на своєму шляху. Сучасне життя руйнує щирі почуття, любов, стосунки закоханих. Сподіваюся, що ми тільки доповнили музику геніального Кальмана, постаралися прочитати історію минулого по-сучасному і, як на мене, вийшло вдало», — повідомив Олександр Білозуб.

Пристрасна історія кохання індійського принца та артистки вар’єте спонукає замислися, чи варта влада того, аби втратити кохання? Втім класична історія тепер заграла новими барвами.