Детали Десятки Санта-Клаусов взлетят на воздушных шарах под Киевом

2019-11-29 16:48 315

21-22 декабря 2019 года под Киевом состоится уникальный фестиваль – в небо одновременно взлетят десятки Санта-Клаусов. Вместо оленей, они будут управлять огромными воздушными шарами, на борту которых места займут участники фестиваля, которые заранее приобретут сертификаты для полёта.

Фестиваль воздушных шаров такого формата в Украине состоится впервые. Обычно подобные мероприятия организовывают в теплое время года, но зимнее воздухоплавание имеет ряд преимуществ. Как уверяют организаторы, зимой можно летать в любое время светового дня, а температура воздуха в полете почти такая же, как и на земле. Воздушный шар летит одновременно с ветром, поэтому он совсем не ощущаются. Кроме того, заснеженные ландшафты с высоты птичьего полета создают ощущение зимней рождественской сказки. Фестиваль получил название «Монгольф’єрія. Свято наближається».

Локация мероприятия находится в 20-ти минутах дорожного движения от станции метро Житомирская. Именно там, на западной окраине села Березовка, что на 39 километре трассы Киев - Житомир, расположена тематическая воздухоплавательная ресторация DonBalloon. Возле неё состоятся праздничные мероприятия и старты воздушных шаров.

Около 10 аэростатов будут взлетать три раза в день: в 8:00, 11:00 и 14:00. Управлять воздушными шарами будут опытные пилоты в образах Санта-Клаусов. Вход на фестиваль бесплатный, но для получения приглашения нужно зарегистрироваться на сайте https://balloonfest.com.ua/ Кроме полетов аэростатов посетителей ждут горячие напитки и воздухоплавательные блюда. Среди изюминок рождественского праздника гостей ожидает вечернее свечение воздушных шаров, которое должно состояться после заката солнца - в 17:00.

Стоит отметить, что фестиваль состоится при благоприятных погодных условиях. Организаторы – «Громадська спілка «Українське повітроплавне товариство», просят проверить информацию на сайте за несколько дней до начала фестиваля, относительно возможных изменений.