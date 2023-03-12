Украинцы могут получить десятки тысяч штрафа за нарушение комендантского часа

Украинцы за нарушение комендантского часа граждане могут получить штраф в тысячи гривен. Для свободного перемещения в этот период времени неприкосновенными считаются лица, у которых есть специально изданные пропуска и удостоверения.
Выдает такие документы в Украине военная комендатура. Об этом рассказала адвокат Анна Бобровская изданию "Вікна".
Специалистка отметила: за отказ от выполнения законного распоряжения или требования патруля грозит штраф, общественные или исправительные работы или административный арест на 15 суток. К тому же если нарушитель сопротивляется, то ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн или лишение свободы до пяти лет.
Что делать, если оказались на улице в комендантский час?
Адвокат Джамал Стаценко говорит, что необходимо соблюдать несколько правил:
Если вы оказались в комендантский час за рулем авто, то нужно:
Отметим, что в каждом городе и области Украины установлен разный период ограничений. Его устанавливают местные власти.