ВОЙНА В Украине Украинцы могут получить десятки тысяч штрафа за нарушение комендантского часа

2023-03-12 14:12

Украинцы за нарушение комендантского часа граждане могут получить штраф в тысячи гривен. Для свободного перемещения в этот период времени неприкосновенными считаются лица, у которых есть специально изданные пропуска и удостоверения.

Выдает такие документы в Украине военная комендатура. Об этом рассказала адвокат Анна Бобровская изданию "Вікна".

Специалистка отметила: за отказ от выполнения законного распоряжения или требования патруля грозит штраф, общественные или исправительные работы или административный арест на 15 суток. К тому же если нарушитель сопротивляется, то ему грозит штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн или лишение свободы до пяти лет.

Что делать, если оказались на улице в комендантский час?

Адвокат Джамал Стаценко говорит, что необходимо соблюдать несколько правил:

идти по освещенным путям, не прятаться;

найти неподалеку ТРО или военных и объяснить ситуацию;

поднять руки вверх, не лезть сразу в карманы за документами;

сказать правду, почему оказались в такое время на улице: например, не рассчитал(а) время;

иметь при себе паспорт или ID-карту, поскольку приложение Действие может не сработать.

Если вы оказались в комендантский час за рулем авто, то нужно:

не останавливаться посреди трассы или дороги;

доехать до ближайшего блокпоста и прояснить, кто вы и куда следуете;

дать проверить документы, машину и вещи;

в случае, если в районе опасно, попросят оставаться у блокпоста до окончания комендантского часа.

Отметим, что в каждом городе и области Украины установлен разный период ограничений. Его устанавливают местные власти.