ВОЙНА В Украине Разведка Британии объяснила, почему рф перебросила десятки вертолетов в Бердянск

2023-06-17 15:04

 

После начала контрнаступательных операций Украины на юге Россия перебросила на оккупированную часть Запорожья более 20 ударных вертолетов. Они дислоцируются в аэропорту временно оккупированного Бердянска в 100 км от линии фронта.

Так страна-агрессор добилась преимущества в воздухе, российские вертолеты ракетами большей дальности атакуют украинские войска. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

По данным британской разведки, после начала украинских контрнаступательных операций на юге Украины, Россия усилила свои ударные вертолетные силы в регионе.

Проанализировав спутниковые снимки, в МО Британии пришли к выводу, что в аэропорт Бердянска в 100 км от линии фронта оккупанты перебросили более 20 дополнительных военных вертолетов.

"В постоянной борьбе между авиационными мерами и контрмерами вполне вероятно, что Россия получила временное преимущество на юге Украины, особенно благодаря ударным вертолетам, использующим ракеты большей дальности против наземных целей", – пояснили в МО Британии.

Напомним, накануне, 16 июня, разведка Британии подтвердила ликвидацию в Украине российского генерал-майора Сергея Горячева. Он возглавлял штаб 35 общевойсковой армии вооруженных сил РФ и, вероятно, командовал этим формированием. Ликвидирован был в результате точных ударов по командному пункту российских захватчиков на юге Украины 12 июня 2023 года.

Подразделения ВС РФ из состава 35 общевойсковой армии под командованием Горячева отметились зверствами в Буче Киевской области. Возмездие настигло их на Харьковщине: летом в боях в районе Изюма оккупанты понесли значительные потери.

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