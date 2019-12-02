Украина КАРТА На Донбассе подорвались на минах двое украинских солдат

2019-12-02 11:13 177

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных погибли.

Как сообщает штаб ООС, противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Север противник осуществил два обстрела: вблизи Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Зайцево - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В секторе Восток обстрелам подверглись: Лебединское, Новогригорьевка, Красногоровка, Павлополь, Широкино.

Во время выполнения боевой задачи, на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих. В результате взрывов они получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва.