Украина КАРТА Сепаратисты Донбасса резко сократили число обстрелов позиций ВСУ

2019-12-03 11:40 135

В районе проведения операции Объединенных сил боевики вчера 5 раз открывали огонь по украинским позициям, нарушив режим прекращения огня на Донбассе, без потерь. Боевики обстреливали позиции ООС из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Как сообщает штаб, в зоне оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь по украинским укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.

4 вражеских обстрела зафиксировано в секторе "Восток": неподалеку от Павлополя - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Старогнатовки - из стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; у Авдеевки - из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.