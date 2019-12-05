Украина КАРТА Затишье на Донбассе: в зоне ООС резко сократилось число обстрелов

2019-12-05 11:14 144

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает Штаб операции Объединенных сил, противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В секторе Север сепаратисты осуществили два обстрелы неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Еще один вражеский обстрел зафиксирован в зоне  оперативно-тактического группировки Восток, возле Широкиного, из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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