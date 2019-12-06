Детали Батько будівельної корупції Кудрявцев намагається врятувати репутації через «джинсу», – ЗМІ

2019-12-06 16:38 138

Після розголосу в ЗМІ щодо намірів зайняти крісло профільного заступника міністра розвитку громад та територій та одночасного просування на посаду Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції свого міньйона Олександра Строкача екс-очільник ДАБІ Олексій Кудрявцев почав обіляти свою репутацію в ЗМІ.

Про це йдеться у матеріалі видання Фром.юа .

«Усім відома жадібність Олексія, відомство якого в вересні 2018 екс-генпрокурор Юрій Луценко публічно звинуватив у тому, що «побори у будівельній галузі порівняно із часами Януковича зросли вчетверо», визнавши будівельну галузь найкорумпованішою в Україні, зіграла з ним поганий жарт. Як відомо, береш гроші чужі, а витрачаєш вже свої, тому під Кудрявцева було створено такий собі бюджетний варіант антикризу. Отже, робимо текст одного інтерв’ю, а далі із наполегливістю молдавського народу робимо одну й теж новину з різними заголовками, правда, переклавши текст російською», – пише видання.





Далі у статті йдеться детальний розбір викладеної Кудрявцевим недостовірної інформації, якою він намагається врятувати репутацію. Зокрема там розповідається, чому його виправдання щодо підробки диплому про вищу освіту тільки підтверджують, що такий факт дійсно мав місце.

Видання підкреслює, що своїм інтерв’ю Кудрявцев тільки ще глибше «закопує» сам себе, коли починає розмірковувати про корумпованість ТОП-чиновників та будівельну мафію.

«Якщо логічно розмірковувати, то, по-перше, з 2015 по 2018 вищий ешелон представляв сам Кудрявцев, як голова центрального органу виконавчої влади, а по-друге, якщо існує така міфічна всемогутня мафія, то чи не вона його взяла на роботу? Або вона з’явилась пізніше – вже за часів каденції Кудрявцева? Виходить, що Олексій або ставленик мафії, або її прародитель, щось він тут приховує!» – констатують у ЗМІ.

Там підкреслюють: коли зайшла мова про стихійні забудови, то Кудрявцев проявив весь свій талант безпринципного посадовця.





«Цинізм та лукавство тут виходять за грані пристойності. Справа в тому, що у 2016 році, саме за керівництва Кудрявцева, ДАБІ було видано дозвіл на виконання будівельних робіт на об`єкті: «Будівництво житлового будинку з об`єктами господарського та соціально-побутового призначення та підземним паркінгом на земельній ділянці у пров. Платонівському у Солом`янському районі м. Києва». То може не дивилися на проектну документацію та генплан, або не розуміли наслідків? Чудово розуміли! Ще й зареєстрували внесення змін до дозволу», – говориться у матеріалі.





Виходячи з розповіді Кудрявцева, на об’єкті суттєві порушення, які надають органу право анулювання дозволу на виконання будівельних робіт. Але відповідні приписи ДАБІ видані лише 2 жовтня 2019 року.

«Що заважало провести перевірку та скасувати дозвіл на будівництво протягом трьох (!!!) років? Знову ж логічного пояснення немає. Вірніше є, але воно знаходиться в площині кримінального кодексу України. Отож, порадимо Олексію Кудрявцеву не заощаджувати на піарниках та уважніше вести свою медійну кампанію. А ми подивимось, що переможе в суспільстві: логіка та факти, чи потужний піар…» – резюмує видання.



