Спорт Неймар може покинути Сантос заради контракту з одним з європейських грандів

2025-06-18 09:35

Батько Неймара не відкидає повернення сина до Європи, наголошуючи, що інтерес до бразильця з боку європейських клубів зберігається.

Як відомо, батько футболіста також є його агентом. У коментарі він зазначив, що Неймар і надалі привертає значну увагу на трансферному ринку.

"Є хороша ймовірність, що він залишиться в Сантосі. Я працюю над цим. Це не заважає мені слухати пропозиції інших клубів. Я бачу інтерес на ринку. Цього тижня ми збираємося в Маямі, щоб поговорити з клубами. Ми повинні вислухати їх і вирішити, що будемо робити.

Так, є європейські клуби. Деякі з них виступають у Лізі чемпіонів. Вони знають, що він здатний провести чудовий сезон. Але бразильський ринок також цікавий", - заявив Неймар-старший.