Спорт Неймар може покинути Сантос заради контракту з одним з європейських грандів

2025-06-18 09:35

Батько Неймара не відкидає повернення сина до Європи, наголошуючи, що інтерес до бразильця з боку європейських клубів зберігається.

Як відомо, батько футболіста також є його агентом. У коментарі він зазначив, що Неймар і надалі привертає значну увагу на трансферному ринку.

"Є хороша ймовірність, що він залишиться в Сантосі. Я працюю над цим. Це не заважає мені слухати пропозиції інших клубів. Я бачу інтерес на ринку. Цього тижня ми збираємося в Маямі, щоб поговорити з клубами. Ми повинні вислухати їх і вирішити, що будемо робити.

Так, є європейські клуби. Деякі з них виступають у Лізі чемпіонів. Вони знають, що він здатний провести чудовий сезон. Але бразильський ринок також цікавий", - заявив Неймар-старший.

subscriber subscriber

Еще по теме

Неймар сыграл свой первый матч за родной Сантос после 12-летнего отсутствия

2025-02-07 08:26

Деньги не главное! Неймар отказался от предложения с зарплатой в 400 миллионов евро

2023-06-02 11:34

фото В Бразилии открыли мавзолей Пеле - Чем удивляет золотой Мемориал Короля

2023-05-19 14:35

Фанаты ПСЖ устроили масштабную акцию протеста - требуют, чтобы из команды ушли Неймар и Месси

2023-05-05 09:35

Еще новости в разделе "Спорт"

Буффон назвав призначення Гаттузо на посаду головного тренера збірної найкращим рішенням останніх років

2025-06-18 14:46

Неймар може покинути Сантос заради контракту з одним з європейських грандів

2025-06-18 09:35

Галатасарай намагається перекупити основного півзахисника Інтера Хакана Чалханоглу

2025-06-17 09:25

Даніель Дюбуа заявив, що планує за будь яку ціну перемогти Олександра Усика

2025-06-16 16:44
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Буффон назвав призначення Гаттузо на посаду головного тренера збірної найкращим рішенням останніх років 2025-06-18 14:46
Неймар може покинути Сантос заради контракту з одним з європейських грандів 2025-06-18 09:35
Галатасарай намагається перекупити основного півзахисника Інтера Хакана Чалханоглу 2025-06-17 09:25
Даніель Дюбуа заявив, що планує за будь яку ціну перемогти Олександра Усика 2025-06-16 16:44