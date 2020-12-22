Мир Навальный устроил пранк своим отравителям из ФСБ и узнал невероятные детали спецоперации

2020-12-22 10:14 98

Алексей Навальный утверждает, что ему удалось разузнать подробности своего отравления у предполагаемого его организатора, военного химика из Института криминалистики ФСБ.

Российский оппозиционер сам позвонил ему под видом помощника секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Данную операцию, в которой также участвовали журналисты из Bellingcat и The Insider, Навальный описал на своем сайте.

"Константин Борисович Кудрявцев, военный химик из института криминалистики ФСБ...Он разговаривал со мной 45 минут, предполагая, что я — помощник секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Патрушева. На начало разговора мы о Кудрявцеве знали только три вещи. Что он состоит в группе тайных убийц, что он химик, и что 25 августа он летал в Омск. Поэтому я предполагал, что он забрал из больницы мою одежду. А к концу разговора Константин нам любезно пояснил многие детали", - отметил Навальный.

По его словам, Кудрявцев рассказал о деталях операции и предположил, что причинами ее неудачи стали оперативная посадка самолета в Омске и помощь медиков скорой помощи. Кроме того, он указал, что считает операцию хорошо спланированной.

Собеседник Навального также подтвердил, что после отравления обрабатывались растворами личные вещи оппозиционера, чтобы не осталось следов.

Звонок оппозиционеру помогли организовать журналисты Bellingcat, у которых были телефонные номера и список номеров, по которым звонили его убийцы. Как оказалось, они использую специальный номер, нечто вроде коммутатора.

"Мы взяли простейшую программу, такими пользуются телефонные пранкеры, чтобы скрыть номер, с которого звоню я, и подставили вместо него нужный нам номер", - объяснил Навальный.

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