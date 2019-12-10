Детали фото 15 грудня у Національній опереті - вистава Родіона Білецького «Розмова, якої не було»

2019-12-10 09:04 228

Трагікомедію на 1 дію покажуть 15 грудня в Національній опереті на новому сценічному просторі, що під дахом Театру – «Сцені 77». 

Ми так часто не цінуємо того, що маємо! Відмахуємось від проблем рідних та друзів… І саме тоді, коли ми їм конче потрібні – нас немає поруч. Бо ми десь там, далеко, «варимося» у своїх проблемах, які насправді не варті такої уваги. А коли раптово помирає дорога нам людина - прагнемо повернути час назад. Однак залишаються лише спогади…

Коли кращий друг стає Янголом-Охоронцем, а подорож у минуле – ключем до майбутнього. Життєва історія про справжню чоловічу дружбу та людські цінності. Вистава, яка вчить на чужих помилках – тонко, психологічно, переконливо.

Головний герой потрапляє у реанімацію, де у нього зупиняється серце. Під час клінічної смерті до нього приходить його товариш Ігор, який не так давно раптово помер від передозування наркотиками. До чого призведе їхня розмова, якої не було в реальності?

Трагікомедія створена за п’єсою сучасного драматурга, сценариста та прозаїка Родіона Білецького режисером-постановником Ігорем Ніколаєвим, який присвятив свою роботу товаришу Олександру Терехову.

Емоційно, органічно та щиро розігрують артисти Національної оперети - Валентин Котенко (Герой) та Максим Булгаков (Ігор) - події з життя двох друзів. Сцени юнацьких років, спогади дитинства, спільних подорожей динамічно змінюють одна одну… Виконавці швидко перевтілюються у найрізноманітніші образи, створюють єдину просту й трішечки сентиментальну історію двох товаришів.

Змістовно. Відверто. Чесно. Про соціально-важливі аспекти сьогодення у виставі режисера Ігоря Ніколаєва «Розмова, якої не було».

Приєднуйтесь до розмови!

… за матеріалами прес-центру НАТО

Фото: Оксана Лазепко

Коли: 15 грудня, неділя

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро «Олімпійська»). «Сцена 77».

Початок о 19:00

Для бронювання: (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34

Квитки он-лайн ТУТ

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