Украина КАРТА Пока Зеленский, Путин и Меркель говорили о мире, на Донбассе погибли трое солдат

2019-12-10 11:41 90

За минувшие сутки, пока лидеры стран "нормандской четверки" договаривались в Париже о мире,  сепаратисты Донбасса семь раз нарушили режим прекращения огня, трое бойцов погибли.

Как сообщает штаб ООС, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих Объединенных сил.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано также вражеский огонь из вооружения БМП.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты осуществили 4 обстрелы .В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 3 вражеских обстрелов.

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