Курьезы Femen устроили провокацию во время встречи в "нормандском формате"

2019-12-10 10:12 177

Активистки Femen устроили провокацию под Елисейским дворцом в Париже перед встречей в "нормандском формате". Правоохранители их задержали.

Обнаженные активистки пробрались к дворцу, где уже собрались журналисты. Девушки начали выкрикивать лозунги против президента России Владимира Путина: "Остановите Путина, остановите".

Полицейский повалил активистку на землю и прикрыл ее обнаженное тело.

По данным очевидцев, к Елисейскому дворцу также приходили бывшие участники АТО, которые во время небольшого протеста призывали президента Украины Владимира Зеленского не уступать Путину.