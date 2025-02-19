Политика Дональд Туск раскрыл детали оборонного саммита лидеров ЕС в Париже

2025-02-19 10:29

На состоявшемся в Париже саммите лидеров Европейского Союза не было принято никаких конкретных решений по ситуации в Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге.

Он заявил, что подобные встречи обычно не заканчиваются принятием решений. Однако саммит в Париже указал на необходимость усиления сотрудничества в укреплении европейской безопасности и поиска общей стратегии для завершения войны в Украине.

Глава польского правительства отметил, что лидеры ЕС подтвердили готовность больше тратить на оборону, а расходы на оборону больше не будут рассматриваться как чрезмерные.

"И не нужно раздражаться, если американский союзник говорит: тратьте больше, будьте сильнее и устойчивее", - сказал Туск.

Глава правительства Польши назвал это "очень серьезной уступкой логике, о которой Польша говорила в течение многих месяцев", и добавил, что увеличение оборонных расходов должно быть воплощено как на уровне отдельных стран-членов, так и на уровне ЕС.

Он добавил, что участники встречи в Париже обладают 100-процентной уверенностью в том, что Европа сможет эффективно поддержать Украину в сохранении ее суверенитета, "если мы сможем действительно эффективно защитить себя от угроз как Европа, а сейчас это не так".

В саммите приняли участие лидеры ключевых стран ЕС, включая Германию, Великобританию, Италию, Испанию, Нидерланды и Данию, а также представители Еврокомиссии и НАТО. Участники собрания также обсудили важные вопросы политики обороны и стратегического партнерства внутри блока.