Политика Госсекретарь США и спецпредставитель Трампа три дня будут в Париже обсуждать способы завершить войну в Украине

2025-04-17 08:26

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф совершат визит в Париж. На переговорах речь пойдет о завершении войны в Украине, сообщил Госдеп США.

Указано, что американские чиновники пробудут в столице Франции три дня - 16-18 апреля.

Цель визита Рубио и Уиткоффа - переговоры с европейскими партнерами по продвижению плана президента США Дональда Трампа, который направлен на "положить конец войне между россией и Украиной и остановить кровопролитие".

Также американская делегация обсудит с европейцами "пути продвижения общих интересов в регионе".

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Госсекретарь США и спецпредставитель Трампа три дня будут в Париже обсуждать способы завершить войну в Украине 2025-04-17 08:26
Евросоюз разработал стратегию полного отказа от российских нефти и газа - известны точные сроки 2025-04-16 11:28