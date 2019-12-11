Украина Пострадавшим при пожаре в Одесском колледже выплатят по 10 и 50 тыс гривен

2019-12-11 08:10 216

Семьям погибших из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выделят по 100 тысяч гривен. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Куцый на своей странице в Facebook.

Пострадавшие средней степени тяжести получат 50 тысяч гривен, а травмированные легкой степени тяжести - 10 тысяч гривен. Еще 685 тысяч гривен будет выделено на ликвидацию пожара из резервного фонда.

"Деньги будут выделены (семьям и пострадавшим) в ближайшее время. Выделение средств возлагаю на Департамент социальной и семейной политики Одесской областной государственной администрации", - написал Куцый.

Кроме этого, он добавил, что все госпитализированные полностью обеспечены лекарствами и упомянул, что учебный процесс в колледже восстановлено с понедельника.

Напомним,  4 декабря в Одессе загорелся колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В Одесской ОГА вероятной причиной назвали испорченный удлинитель в одной из аудиторий.Трагедия унесла жизни 12 человек. Место пребывания 4 человек неизвестно, 5 тел пока не удалось идентифицировать.

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