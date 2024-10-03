Жизнь В Харьковской области лесной пожар перекинулся на село, есть жертвы и пострадавшие

2024-10-03 15:37

В Боровской общине в Харьковской области лесной пожар перекинулся на дома, в результате чего сгорели четыре человека. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook в четверг, 3 октября.

"Четыре человека сгорели заживо. Две женщины-переселенки, еще одна местная и один мужчина. Они просто не успели убежать - пламя распространялось бешеными темпами", - написал он.

По словам Болвинова, огонь снова пришел из Донбасса - со стороны села Рубцы перекинулся на Боровское лесничество. Верховой пожар охватил ландшафтный парк Краснооскольский, а затем начал приближаться к селу Пески-Радьковские. Именно в этой местности, на территории одного из благотворительных фондов и погибли люди, еще двое получили ожоги.

Также в лесу и близ него сгорело около 1100 деревянных домов, шестьдесят человек эвакуированы.

"Расследуем это дело и вскоре установим причину пожара. Не исключено, что возгорание леса в Донецкой области произошло из-за российских обстрелов", - добавил Болвинов.

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