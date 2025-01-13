Мир Пожары в Калифорнии не удается потушить уже почти неделю - число пострадавших быстро растет

2025-01-13 11:33

В США продолжаются мощные лесные пожары вокруг города Лос-Анджелес в Калифорнии. Число погибших возросло до минимум 11 человек, 13 пропали без вести. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что в субботу, пожарные сообщили, что два крупнейших лесных пожара в округе Лос-Анджелеса, которые вызвали ураганный ветер Санта-Ана и сильная засуха, не удается потушить. Всего разлогий город над Тихим океаном охватили шесть различных пожаров, каждый из которых получил свое название. Крупнейшими являются Палисейд и Итон.

Со вторника разрушительные пожары сожгли более 12 000 зданий, опустошив целые кварталы, где когда-то размещались дома и другое имущество на многие миллионы долларов. Общая площадь пожаров составляет 145 квадратных километров.

По оценкам, пожары в одном из самых обширных городов Калифорнии, уже являются одними из самых дорогих стихийных бедствий в истории США и могут составить от 135 до 150 миллиардов долларов.

Для сравнения экономический ущерб, нанесенный ураганом Гелен, который осенью прошлого года коснулся шести юго-восточных штатов, обошелся в 225-250 миллиардов долларов.

А в Лос-Анджелесе объявили чрезвычайную медицинскую ситуацию из-за качества воздуха. Людей призывают оставаться в помещениях, закрыть окна, пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями, а если нужно выйти на улицу, то пользоваться масками.