Украина КАРТА Что происходит после нормандской встречи на Донбассе

2019-12-11 11:13 237

За минувшие сутки на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, применяя минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщили в Штабен ООС, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела.

У Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Широкино - с автоматических гранатометов.

В секторе "Север" НВФ совершили 7 обстрелов.

Неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Кондрашевской Новой – из стрелкового оружия; у Шумов – из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Луганского – из минометов калибра 82 мм, БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов; вблизи Катериновки и Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.