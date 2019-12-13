Украина КАРТА Сепаратисты снова нарушили режим прекращения огня на Донбассе

2019-12-13 12:16 237

За минувшие сутки сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, пушки БМП и другое стрелковое оружие.

Как сообщает пресс-центр Штаба ООС, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В секторе Восток противник осуществил пять обстрелов: у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Широкино - из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия. В зоне ответственности оперативно-тактической группировки Север зафиксировано три вражеских обстрела: у Южного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия; вблизи Новолуганского - из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.